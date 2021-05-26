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26 мая 2021, 11:09 370

Одесская область соответствует "зеленой" зоне карантина - МОЗ

26 мая 2021, 11:09 370
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Фото: из открытых источников
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В Украине по состоянию на 26 мая Одесская область частично соответствует "зеленой" зоне карантина. В области снизился коэффициент выявления случаев COVID-инфицирования

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

В Одесской области снизился до 4,9% коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19. Также еще пять регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования - 4,4%.

Сейчас все регионы страны находятся в "желтой" зоне.

Ранее сообщалось, что часть регионов Украины могут перевести в "зеленую" зону карантина.

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