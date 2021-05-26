Одесская область соответствует "зеленой" зоне карантина - МОЗ
В Украине по состоянию на 26 мая Одесская область частично соответствует "зеленой" зоне карантина. В области снизился коэффициент выявления случаев COVID-инфицирования
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.
В Одесской области снизился до 4,9% коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19. Также еще пять регионов соответствуют показателям "зеленой" зоны карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%, а в Винницкой области - коэффициент выявления случаев инфицирования - 4,4%.
Сейчас все регионы страны находятся в "желтой" зоне.
Ранее сообщалось, что часть регионов Украины могут перевести в "зеленую" зону карантина.
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