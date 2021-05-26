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26 мая 2021, 10:44 127

Смертность от коронавируса в Украине уменьшилась вдвое, - ученые

26 мая 2021, 10:44 127
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Фото из открытых источников
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В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом, в частности уменьшилось количество смертельных случаев от COVID-19

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на прогноз ученых Национальной академии наук Украины.

Как сообщили ученые, смертность от COVID-19 уменьшилась более чем вдвое, в сравнении с пиковыми значениями начала апреля 2021 года, но все еще остается высокой.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине умерли от коронавируса 208 пациентов. За все время пандемии в стране умерли 49 893 человека.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда в Украине ожидается новая вспышка коронавируса.

коронавирус Украина болезнь смерти ученые

 
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