Смертность от коронавируса в Украине уменьшилась вдвое, - ученые

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В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом, в частности уменьшилось количество смертельных случаев от COVID-19

Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на прогноз ученых Национальной академии наук Украины.

Как сообщили ученые, смертность от COVID-19 уменьшилась более чем вдвое, в сравнении с пиковыми значениями начала апреля 2021 года, но все еще остается высокой.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине умерли от коронавируса 208 пациентов. За все время пандемии в стране умерли 49 893 человека.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда в Украине ожидается новая вспышка коронавируса.