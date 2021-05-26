Смертность от коронавируса в Украине уменьшилась вдвое, - ученые
В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом, в частности уменьшилось количество смертельных случаев от COVID-19
Об этом пишет RegioNews, ссылаясь на прогноз ученых Национальной академии наук Украины.
Как сообщили ученые, смертность от COVID-19 уменьшилась более чем вдвое, в сравнении с пиковыми значениями начала апреля 2021 года, но все еще остается высокой.
Отметим, что за минувшие сутки в Украине умерли от коронавируса 208 пациентов. За все время пандемии в стране умерли 49 893 человека.
Напомним, ранее ученые рассказали, когда в Украине ожидается новая вспышка коронавируса.
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