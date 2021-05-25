Полный курс вакцинации от COVID-19 в Украине прошли уже 86 тысяч человек

Фото из открытых источников

Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили 86 тысяч человек. При этом в целом сделали уже 1,068 миллиона прививок, за последние сутки из которых - 14 тысяч, в основном - второй дозой

Об этом сообщает Минздрав Украины, передает RegioNews.

С начала вакцинальной кампании привито 981 972 человека, из них получили 1 дозу – 981 970 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 86 225 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 068 195 прививок, - говорится в сообщении.

14 056 человек привиты против COVID-19 за сутки 24 мая 2021 года. Одну дозу получили 3 618 человек, полностью иммунизированы - 10 438 человека. В течение суток работали: 255 мобильных бригад, 343 пункта прививки.

По состоянию на 25 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Украине обнаружили еще 2 608 новых случаев COVID-19. В Украине за 24 мая COVID-19 диагностировали у 2 608 человек, госпитализировали 854 больных, зафиксировано 249 летальных случаев, 17 504 пациента выздоровели.