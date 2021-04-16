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16 апреля 2021, 10:37 169

В Моршине хотят вакцинировать все население от COVID-19 - ОГА

16 апреля 2021, 10:37 169
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В городе проведут пилотный проект по достижению коллективного иммунитета от болезни
В городе проведут пилотный проект по достижению коллективного иммунитета от болезни
Фото: из открытых источников
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В городе Моршин Львовской области 16 апреля начинается пилотный проект Министерства здравоохранения по коллективной вакцинации населения.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации, передает RegioNews.

В курортном городке, где проживает 4239 человек, планируют одновременно вакцинировать от коронавируса большую часть жителей города.

По словам заместителя директора Львовского областного лабораторного центра Олега Когута, для вакцинации жителей Моршина выделили 2400 доз вакцины CoronaVac.

Проектом предусмотрена вакцинация большинства населения, что позволит создать максимально безопасные условия и возможность пребывания здесь людей, которые приезжают для восстановления здоровья", - говорится в сообщении ОГА.

Там объясняют, что ОГА обратилась в Кабинет Министров с предложением запустить пилотный проект по внеплановой коллективной вакцинации от COVID-19 жителей и сотрудников санаторно-курортных учреждений

Реализация этого пилотного проекта позволит изучить и проанализировать эффективность вакцинации населения от имуноруководимых инфекций в отдельно взятом населенном пункте", - утверждают в ОГА.

Для проекта будут задействованы две бригады пункта вакцинации Моршинской городской больницы и одна мобильная бригада в Стрыйской центральной районной больнице.

Напомним, в Украине начали вакцинацию участников Олимпийских игр в Токио, первыми прививку получили спортсмены и тренеры Федерации стрельбы Украины.

коронавирус вакцина Минздрав Львовская область вакцинация

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