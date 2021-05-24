В СНБО подтверждают, что Украина полностью прекращает авиасообщение с Беларусью

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Украина полностью прекращает авиасообщение с Республикой Беларусь и перенаправляет все рейсы в обход ее воздушного пространства, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов

Об этом Данилов сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создает своей деятельностью власть Беларуси в непосредственной близости к границам Украины, президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос, - сказал секретарь СНБО.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске - это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами".

Как сообщалось, сегодня Зеленский дал поручение, чтобы авиасообщение с Беларусью будет приостановлено. Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента с самолетом Ryanair поручил приостановить авиасообщение с Беларусью. Соответствующее решение должно подготовить правительство.