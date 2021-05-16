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16 мая 2021, 16:22 6

СНБО планирует собраться и обсудить ситуацию в приграничных областях страны - Данилов

16 мая 2021, 16:22 6
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Это предвидится в ближайшие две недели
Это предвидится в ближайшие две недели
Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны Украины планирует собраться и обсудить ситуацию в приграничных областях страны в ближайшее время.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера", передаёт RegioNews.

То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с президентом, – Херсонская, Одесская, Николаевская область – сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время. Я думаю, что через две недели, если президент утвердит ту повестку дня, это заседание состоится, – сказал он.

Как сообщалось, после визита на Херсонщину Зеленский поручил подготовить заседание СНБО. Поручение поступило секретарю СНБО Данилову.

Сегодня обнародована часть списка "воров в законе", на которых СНБО наложил санкции. Стали известны 44 фамилии подсканкционных.

СНБО граница заседание президент Алексей Данилов

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