СНБО планирует собраться и обсудить ситуацию в приграничных областях страны - Данилов

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера", передаёт RegioNews.

То, что касается вопроса тех областей, где мы были вместе с президентом, – Херсонская, Одесская, Николаевская область – сейчас рабочая группа Совета по нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей. Они готовят это заседание. Заседание состоится в ближайшее время. Я думаю, что через две недели, если президент утвердит ту повестку дня, это заседание состоится, – сказал он.