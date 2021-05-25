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25 травня 2021, 11:29 265

В Ужгороді виявили іноземця із санкційного списку РНБО

25 травня 2021, 11:29 265
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Фото ДМС у Закарпатській області
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Міграційна служба Закарпаття спільно з поліцейськими виявила в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600 у рішенні РНБО від 14 травня 2021 року

Про це повідомляє Державна міграційна служба в Закарпатській області на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Як повідомляється, головним управлінням ДМС краю іноземцю скасовано посвідку на тимчасове проживання та приймається рішення про примусове повернення з України.

Це зумовлено тим, що дії цієї особи становлять загрозу національній безпеці України, безпеці громадського порядку та є необхідним для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України, - повідомляють в міграційній службі.

Як повідомлялося, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після ухвалення відповідного закону.

Згодом було оприлюднено частину списку "злодіїв у законі", на яких РНБО наклала санкції. Стали відомі 44 прізвища підсанкційних.

21 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі". Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Указ.

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