В Ужгороді виявили іноземця із санкційного списку РНБО

Фото ДМС у Закарпатській області

Міграційна служба Закарпаття спільно з поліцейськими виявила в Ужгороді громадянина Вірменії, який входить до санкційного списку осіб під номером 600 у рішенні РНБО від 14 травня 2021 року

Про це повідомляє Державна міграційна служба в Закарпатській області на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Як повідомляється, головним управлінням ДМС краю іноземцю скасовано посвідку на тимчасове проживання та приймається рішення про примусове повернення з України.

Це зумовлено тим, що дії цієї особи становлять загрозу національній безпеці України, безпеці громадського порядку та є необхідним для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України, - повідомляють в міграційній службі.

Як повідомлялося, 14 травня РНБО запровадила санкції проти майже 600 "злодіїв у законі". Їх наклали після ухвалення відповідного закону.

Згодом було оприлюднено частину списку "злодіїв у законі", на яких РНБО наклала санкції. Стали відомі 44 прізвища підсанкційних.

21 травня Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі". Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний Указ.