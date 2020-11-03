Итальянский суд отпустил нацгвардейца Виталия Маркива - Аваков

Теперь он сможет вернуться в Украину

Теперь он сможет вернуться в Украину

Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.

Маркива выпустили !!) !!!! Апелляционный суд только что решил!", - написал Аваков.

Известно, что слушание апелляции на решение суда проходило в Милане сегодня, 3 ноября.

После около пятичасового перерыва суд возобновил слушание и оправдал Маркива. Суд пришел к выводу, что Маркив не совершил преступления, которое ему инкриминируют.

Виталий Маркив перед перерывом через видеосвязь сделал заявление, что не причастен к гибели журналистов.

Напомним, в прошлом году старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива присудили до 24 лет лишения свободы за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в мае 2014 года в зоне боевых действий на Донбассе. Маркива арестовали три года назад в Италии.

В июне в Министерстве внутренних дел провели следственный эксперимент, доказывающий невиновность Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в причастности к убийству итальянского журналиста.