Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией

Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией

Украинский военный Виталий Маркив, которого вчера миланский суд оправдал, уже сегодня вернулся в Украину. Он прибыл самолетом.