14:36  04 ноября
Кадровые изменения: Кабмин согласовал увольнение глав ОГА трех областей
14:14  04 ноября
В метро Киева будут жестко контролировать соблюдение масочного режима
11:55  04 ноября
В Украине могут начать внедрять зоны полного локдауна, - СМИ
UA | RU
UA | RU
04 ноября 2020, 13:59 27

Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину

04 ноября 2020, 13:59 27
Читайте також українською мовою
Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией
Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией
Читайте також
українською мовою

Украинский военный Виталий Маркив, которого вчера миланский суд оправдал, уже сегодня вернулся в Украину. Он прибыл самолетом.

Об этом сообщает RegioNews.

Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией.

Напомним, 3 ноября в Италии Апелляционный суд оправдал военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива.

суд Украина Нацгвардия Италия решение
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Монархичный Бахмут, скандал в Доброполье и трудное счастье Азарова
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр
Все публикации »
Виктор Небоженко
Виктор Таран
Роман Шрайк
Все блоги »