Нацгвардеец Маркив вернулся в Украину
Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией
Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией
Украинский военный Виталий Маркив, которого вчера миланский суд оправдал, уже сегодня вернулся в Украину. Он прибыл самолетом.
Об этом сообщает RegioNews.
Маркив прилетел в Украину вместе с украинской делегацией.
Напомним, 3 ноября в Италии Апелляционный суд оправдал военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива.
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Монархичный Бахмут, скандал в Доброполье и трудное счастье Азарова
Труханов теряет послушный горсовет: с кем будет договариваться мэр