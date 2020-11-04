Виталий Маркив рассказал о дальнейших планах и вернется ли в Нацгвардию

Он утверждает, что виновные в его незаконном заключении должны понести наказание

Он утверждает, что виновные в его незаконном заключении должны понести наказание

Фото: из открытых источников

Украинский военнослужащий Виталий Маркив, с которого итальянский апелляционный суд накануне снял обвинения в причастности к убийству по сфабрикованному делу, заявил, что планирует вернуться к службе в Национальной гвардии Украины.

Об этом он заявил 4 ноября во время брифинга в аэропорту после возвращения в Украину, передает RegioNews.

Моя первая задача - это продолжение службы в Нацгвардии Украины", - сказал Маркив.

Он заявил, что день, когда он вернулся в Украину после трех лет пребывания под следствием и в тюрьме, стал для него лично чрезвычайным событием.

Маркив также отметил, что ближайшее время посвятит семье.

Главным моим планом есть желание провести время с женой. Три года четыре месяца и два дня, как я не видел жену. Это первый раз (сегодня - ред.), что я ее обнял", - сказал Маркив.

Также военный добавил, что сейчас будет ждать окончательного вывода кассации, и подчеркнул, что все виновники того, что ему три года пришлось провести за решеткой, должны понести наказание.

Напомним, в прошлом году старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива присудили до 24 лет лишения свободы за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в мае 2014 года в зоне боевых действий на Донбассе. Маркива арестовали три года назад в Италии.

В июне в Министерстве внутренних дел провели следственный эксперимент, доказывающий невиновность Виталия Маркива, которого в Италии обвиняют в причастности к убийству итальянского журналиста.

3 ноября в Италии Апелляционный суд оправдал военнослужащего Национальной гвардии Виталия Маркива.

4 ноября нацгвардеец Маркив вместе с украинской делегацией вернулся в Украину.