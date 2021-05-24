Скляров и Ксензенко обжаловали увольнение с должностей в Киевоблсовете

Александр Скляров

Александр Скляров и Валерий Ксензенко просят Окружной административный суд города Киева восстановить их на должностях главы и заместителя председателя Киевского областного совета соответственно

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что сейчас ОАСК решает вопрос об открытии производства по этим административным искам.

Также истцы просят суд признать противоправными и отменить решение облсовета об их увольнении с должностей председателя Киевского областного совета VIII созыва и заместителя председателя соответственно.

Кроме этого, истцы просят Окружной административный суд города Киева взыскать с облсовета в их пользу средний заработок за время вынужденного прогула за период с 28 апреля по дату принятия окончательного судебного решения в данных делах.

Напомним, что 27 апреля депутаты отправили в отставку главу Киевского облсовета Александра Склярова. За снятие с должности Склярова проголосовали 59 депутатов из 60 присутствующих. Общее количество депутатов - 84. Также в отставку отправили его заместителя Марину Сапожко и Валерия Ксензенко.