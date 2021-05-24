На Хмельнитчине суд отправил в тюрьму сержанта ВСУ за дезертирство

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Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал виновным 26-летнего начальника радиостанции одной из воинских частей в похищении и повреждении военного имущества, а также дезертирстве

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

За похищение военного имущества на более 959 тыс. грн и дезертирство военнослужащего приговорено к лишению свободы", - говорится в сообщении.

В суде доказано, что указанный военнослужащий похищал из автомобилей Урал-44202 и Урал-43203 комплектующие и детали отдельных приборов и ЗИП-комплектов, которые могли иметь ценность и содержали драгоценные металлы.

Впоследствии он дезертировал, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления и уклониться от военной службы навсегда.

Суд учел все обстоятельства, приведенные прокурором, и приговорил военнослужащего к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с лишением военного звания "сержант", - говорится в сообщении.

Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора в интересах воинской части о взыскании с обвиняемого причиненного материального ущерба.

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