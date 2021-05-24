13:37  24 мая
Скляров и Ксензенко обжаловали увольнение с должностей в Киевоблсовете
14:17  24 мая
Ляшко рассказал, сколько заместителей Степанова оставит на должностях
17:52  24 мая
Война на Донбассе: боевики четыре раза сорвали "тишину", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
24 мая 2021, 14:24 967

На Хмельнитчине суд отправил в тюрьму сержанта ВСУ за дезертирство

24 мая 2021, 14:24 967
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал виновным 26-летнего начальника радиостанции одной из воинских частей в похищении и повреждении военного имущества, а также дезертирстве

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере.

За похищение военного имущества на более 959 тыс. грн и дезертирство военнослужащего приговорено к лишению свободы", - говорится в сообщении.

В суде доказано, что указанный военнослужащий похищал из автомобилей Урал-44202 и Урал-43203 комплектующие и детали отдельных приборов и ЗИП-комплектов, которые могли иметь ценность и содержали драгоценные металлы.

Впоследствии он дезертировал, чтобы избежать ответственности за совершенные преступления и уклониться от военной службы навсегда.

Суд учел все обстоятельства, приведенные прокурором, и приговорил военнослужащего к 5 годам 3 месяцам лишения свободы с лишением военного звания "сержант", - говорится в сообщении.

Кроме того, судом удовлетворен иск прокурора в интересах воинской части о взыскании с обвиняемого причиненного материального ущерба.

Напомним, в Одесской области полицейский погорел на взятке. Он требовал от гражданина 1 500 долларов за отказ возбудить уголовное дело.

суд прокурор военные ВСУ ущерб

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua