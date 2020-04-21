Кличко отстранил Поворозника на время расследования
Мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего первого заместителя Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает RegioNews.
"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то воздействии чиновника высокого ранга, каким является Николай Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования”, - сказал Кличко.
Он также отметил, что столичная власть ожидает оперативное и беспристрастное расследование дела.
"Мы рассчитываем на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!" – подчеркнул Виталий Кличко.
Напомним, 14 апреля сотрудники СБУ задержали первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который якобы через посредника требовал взятку в размере $ 125 тыс от представителя компании-застройщика.
Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 15 апреля прокомментировал задержание первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника за получение взяток.
- 19:20 21 апреля Гео Лерос: руководителем Печерской РГА планируют назначить человека Ермака
- 19:03 21 апреля В Кировоградской области от коронавируса умерли двое медиков
- 18:56 21 апреля Почаевскую Лавру закрыли на карантин из-за коронавируса
- 18:42 21 апреля В Днепре главный врач объявила голодовку из-за медреформы
- 18:34 21 апреля Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
- 18:30 21 апреля Боевики дважды обстреляли позиции сил ООС из 120-мм минометов
- 13:16 21 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 14:18 17 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 12:00 18 апреля Председатель Ровенской ОГА получил "билет на войну"
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт