Кличко отстранил Поворозника на время расследования

Исполнять обязанности первого заместителя председателя КГГА будет Валентин Мондрыивский

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Исполнять обязанности первого заместителя председателя КГГА будет Валентин Мондрыивский

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил своего первого заместителя Николая Поворозника от исполнения обязанностей на время расследования.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает RegioNews.

"Чтобы расследование было беспристрастным и не было упреков в каком-то воздействии чиновника высокого ранга, каким является Николай Поворозник, он написал заявление об отстранении его от исполнения обязанностей на время расследования”, - сказал Кличко.

Он также отметил, что столичная власть ожидает оперативное и беспристрастное расследование дела.

"Мы рассчитываем на оперативное, объективное и открытое расследование этого дела. Справедливо и без политики!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Напомним, 14 апреля сотрудники СБУ задержали первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, который якобы через посредника требовал взятку в размере $ 125 тыс от представителя компании-застройщика.

Мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга 15 апреля прокомментировал задержание первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника за получение взяток.