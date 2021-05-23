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23 мая 2021, 11:27 5

Темпы вакцинации снизились, за сутки привили 3,5 тысячи украинцев

23 мая 2021, 11:27 5
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 22 мая в Украине было вакцинировано от коронавируса 3 503 человек

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Это более чем в 5 раз меньше, чем было привито накануне. В частности, за сутки первую дозу вакцины получили 1 022 человека, вторую дозу - 2 481 человек.

Прививки делали 89 мобильных бригад и 144 пункта вакцинации.

Всего в Украине было привито 978 033 человека, из них получили первую дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы препарата - 74 783 человека.

По состоянию на 22 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек", - рассказали в Минздраве.

Напомним, ранее в Минздраве заявили о начале COVID-вакцинации жителей ОРДЛО и Крыма.

вакцинация вакцина коронавирус Минздрав статистика пандемия

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