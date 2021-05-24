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24 мая 2021, 10:35 15

В Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей

24 мая 2021, 10:35 15
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Рixabay
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Кабинет министров прорабатывает механизм введения обязательной вакцинации от коронавируса для учителей

Как пишет RegioNews, об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, пока от учителей законодательно не требуют обязательно прививаться от COVID-19, однако именно они являются потенциальными носителями вируса, которые находятся в группе детей и коллег.

"Дети меньше болеют, но они тоже являются носителями. Надо подумать о том, возможно, нужно в квалификационную характеристику профессии внести обязательную или вакцинацию, или ПЦР-тест", - заявил Шкарлет.

Министр добавил, что изначально в сфере образования были готовы 32% сотрудников на вакцинацию.

"По состоянию на сейчас по школам и садикам у нас уже 250 тысяч работников записаны на вакцинацию, по учреждениям высшего образования и колледжах желающих более 25 тысяч (в среднем по всем учреждениям это более 90% всех сотрудников). Точно знаю, что в Киеве уже даже начали ревакцинацию. Возможно, название вакцины Pfizer даст нам еще больший процент желающих", - добавил он.

Напомним, уже 24 мая Минздрав направит в регионы еще 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.

Также сообщалось, что в Украине хотят открыть центры COVID-вакцинации в спортцентрах и школах.

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