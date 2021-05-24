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24 мая 2021, 13:51 486

На польской границе начнется вакцинация украинских заробитчан

24 мая 2021, 13:51 486
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Фото: из открытых источников
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В Польше 8 июня стартует процесс вакцинации украинских заробитчан, прививки будут делать непосредственно на границе

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на международную компанию по трудоустройству "Gremi Personal", передает RegioNews.

Известно, что украинцев, приезжающих в Польшу с рабочим целью, будут вакциновуваты на пункте пропуска "Шегини-Медика".

Работников планируют иммунизировать вакциной AstraZeneca и Johnson & Johnson. Прививки будут бесплатными и добровольным для граждан Украины.

Также в компании отмечают, что вскоре расширят список пограничных пунктов, на которых украинских заробитчан будут прививать от коронавируса.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести обязательную COVID-вакцинацию для учителей.

коронавирус украинцы Польша вакцинация заработчане

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