Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2,5 тысячи новых случаев болезни

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В субботу, 22 мая, в Украине лабораторно подтвердили 2 533 новых случаев COVID-19, умерли 89 пациентов

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях", - говорится в сообщении.

В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. В больницы попал 1 701 пациент, выписали из медицинских учреждений 3 104 человек. Также было зафиксировано 8 937 выздоровлений.

За прошедшие сутки сделали 34 506 тестирований на наличие вируса, в частности:

методом ПЦР - 16 285;

методом ИФА - 3730;

экспресс-тестами на антиген - 14 491.

С начала пандемии в Украине заразилась 2 182 521 человек, COVID-19 унес жизни 49 368 граждан.

Напомним, по состоянию на утро 22 мая в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания COVID-19.