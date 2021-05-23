Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 2,5 тысячи новых случаев болезни
В субботу, 22 мая, в Украине лабораторно подтвердили 2 533 новых случаев COVID-19, умерли 89 пациентов
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (453), Харьковской (188), Донецкой (182), Киевской (178) и Николаевской (160) областях", - говорится в сообщении.
В частности, заболели 153 ребенка и 31 медработник. В больницы попал 1 701 пациент, выписали из медицинских учреждений 3 104 человек. Также было зафиксировано 8 937 выздоровлений.
За прошедшие сутки сделали 34 506 тестирований на наличие вируса, в частности:
- методом ПЦР - 16 285;
- методом ИФА - 3730;
- экспресс-тестами на антиген - 14 491.
С начала пандемии в Украине заразилась 2 182 521 человек, COVID-19 унес жизни 49 368 граждан.
Напомним, по состоянию на утро 22 мая в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания COVID-19.