Коронавирус подхватили еще более четырех тысяч украинцев

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По состоянию на утро 22 мая года в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения, пишет RegioNews.

Среди новых больных, в частности, 269 детей и 108 медиков.

За минувшие сутки в больницы госпитализированы 1 665 человек. От болезни умерли 178 человек, выздоровели 12 586 украинцев.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 179 988 человек, выздоровели – 1 941 625, умерли – 49 279, проведено ПЦР-тестов – 9 997 488.

Напомним, сутками раньше COVID-19 подтвердили у 4984 человек, госпитализировали 1785 больных, зафиксировано 202 летальных случая, 12 845 пациентов выздоровели.