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Коронавірус в Україні: за добу виявили 2,5 тисячі нових випадків хвороби
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23 травня 2021, 10:19 229

Коронавірус в Україні: за добу виявили 2,5 тисячі нових випадків хвороби

23 травня 2021, 10:19 229
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Фото: із відкритих джерел
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У суботу, 22 травня, в Україні лабораторно підтвердили 2 533 нових випадки COVID-19, померли 89 пацієнтів

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає RegioNews.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, захворіли 153 дитини та 31 медпрацівник. До лікарень потрапили 1 701 пацієнт, виписали із медичних закладів 3 104 осіб. Також було зафіксовано 8 937 одужань.

Упродовж минулої доби зробили 34 506 тестувань на наявність вірусу, зокрема:

  • методом ПЛР – 16 285;
  • методом ІФА – 3 730;
  • експрес-тестами на антиген – 14 491.

Від початку пандемії в Україні заразилася 2 182 521 особа, COVID-19 забрав життя 49 368 громадян.

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків захворювань на COVID-19.

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