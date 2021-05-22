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Минздрав обновил карантинное зонирование: одна область оранжевая
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22 мая 2021, 17:33 8

Минздрав обновил карантинное зонирование: одна область оранжевая

22 мая 2021, 17:33 8
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Фото из открытых источников
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В Украине в "оранжевой" зоне карантина осталась только Донецкая область, все остальные регионы - в "желтой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

В Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантина.

В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях процент от эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.

Напомним, по состоянию на утро 22 мая года в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания COVID-19.

Минздрав коронавирус карантин Донецкая область зона

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