Минздрав обновил карантинное зонирование: одна область оранжевая

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В Украине в "оранжевой" зоне карантина осталась только Донецкая область, все остальные регионы - в "желтой" зоне.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

В Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.

В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантина.

В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях процент от эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.

Напомним, по состоянию на утро 22 мая года в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания COVID-19.