Минздрав обновил карантинное зонирование: одна область оранжевая
В Украине в "оранжевой" зоне карантина осталась только Донецкая область, все остальные регионы - в "желтой" зоне.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.
В Донецкой области превышена норма процента от эпидемического порога - 101,5% при норме 100%.
В остальных регионах ни один из показателей по COVID-19 не превышает норму. При этом в шести регионах показатели соответствуют "зеленой" зоне карантина.
В частности, в Киеве, Винницкой, Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях процент от эпидпорога составляет менее 50%. Также в Винницкой области менее 5% составляет коэффициент выявления случаев инфицирования.
Напомним, по состоянию на утро 22 мая года в Украине зафиксировано 4 606 новых случаев заболевания COVID-19.