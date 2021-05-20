Трем экс-чиновникам "Укрзализныци" сообщено о подозрении в нанесении компании ущерба на почти 103 млн грн

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НАБУ и САП сообщили о подозрении трем лицам в нанесении почти 103 млн грн убытков ПАО "Укрзализныця" при закупке дизельного топлива

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, в начале января 2017 года филиал "ЦЗВ" ПАО "Укрзализныця" заключила с подконтрольным участникам коррупционной схемы предприятием ряд договоров на закупку 55 тыс. тонн дизельного топлива по цене от 18 499 грн до 18 999 за тонну. В то же время, руководитель филиала отказался от заказа дизельного топлива по этим экономически выгодным договорам, а в январе 2017 года заказал дизтопливо у той же компании, но по другим контрактам с большей ценой — от 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Позже, в конце января 2017 года, участники коррупционной схемы, действуя в интересах и на пользу упомянутого ООО, заключили ряд дополнительных соглашений к соглашению на поставку, которыми безосновательно увеличили цену дизтоплива для "Укрзализныци" на 10%. Незаконные действия подозреваемые скрывали с помощью манипуляций со справками относительно колебаний цен на рынке топлива. Сразу после нескольких повышений цен по сделкам поставки руководство филиала выдало разнарядки на поставку всего объема топлива. Как следствие, в январе-феврале 2017 года ПАО "Укрзализныця" переплатила более 102,7 млн грн, приобретя дизельное топливо по цене от 22 421,1 до 22 971 грн за тонну, - говорится в сообщении.

В НАБУ добавляют, что это дело является четвертым эпизодом разоблаченной детективами Национального бюро коррупционной схемы, действовавшей в 2015-2017 годах на "Укрзализныце" при участии одной и той же коммерческой компании (ООО) по продаже нефтепродуктов.

По версии НАБУ, в этой схеме участвовали: руководители филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця"; начальник управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства "ЦЗВ" и лицо, которое руководило деятельностью ООО (организатор коррупционных схем) (должности указаны на момент совершения преступления).

Как сообщалось, ВСК Рады считает финплан Укрзализныци на 2021 год "абсолютно никчемным". Председатель комиссии говорит, что запланированные показатели прибылей необоснованны.

Также известно, что на Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присваивали зарплаты работников. Нанесенный государству ущерб составляет почти 1 млн грн.

Раньше ВСК Верховной Рады решила рекомендовать уволить руководство и наблюдательный совет "Укрзализныци". Председатель ВСК отметила, что"терпение лопнуло".