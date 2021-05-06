На Харьковщине чиновники "Укрзализныци" присваивали зарплаты работников

Нанесенный государству ущерб составляет почти 1 млн грн

Нанесенный государству ущерб составляет почти 1 млн грн

Фото: СБУ

В семи структурных подразделениях АО "Укрзализныця", расположенных в Харьковской области, СБУ заблокировала схему хищения бюджетных денег. Участники сделки присваивали средства госпредприятия через безосновательное начисление заработных плат и других соцвыплат.

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что незаконный механизм организовали несколько должностных лиц структурных подразделений регионального филиала "Южная железная дорога".

Чиновники начисляли зарплату работникам, которые фактически не находились на рабочих местах. Для этого участники сделки вносили недостоверные сведения в табеля учета рабочего времени, а также оформляли фиктивные больничные. Начисленную за время пребывания в "отпуске" зарплату работники должны были отдавать должностным лицам", - сообщили оперативники.

Во время обысков рабочих мест участников сделки правоохранители обнаружили магнитные носители информации, компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос относительно сообщения организаторам схемы о подозрении.

Напомним, 15 апреля следователи Нацполиции пришли с обысками в "Укрзализныцю”.