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18 мая 2021, 13:14 255

Следователи разоблачили незаконное присвоение 1 млн грн на предприятии "Укрзализныци"

18 мая 2021, 13:14 255
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Фото: из открытых источников
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Следователи Нацполиции разоблачили незаконное завладение более 1 млн грн предприятия, учредителем которого является акционерное общество "Укрзализныця". Подозреваемым грозит до двенадцати лет заключения

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские установили, что служебные лица предприятия, действуя по предварительному сговору с руководителями нескольких субъектов хозяйствования, закупали по завышенным ценам комплектующие для ремонта локомотивных скоростемеров.

Приобретенные детали были некачественные и непригодные к использованию. По такой схеме фигуранты завладели более миллионом гривен", - говорится в сообщении.

Так, 17 мая, в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях общества, предприятий-поставщиков и по местам жительства фигурантов.

В результате была изъята документация по закупке комплектующих, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов. По данному факту расследуют производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.

Напомним, 17 мая сотрудники Национальной полиции проводят следственные действия на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод”.

Укрзализныця расследование следствие коррупция предприятие

 
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