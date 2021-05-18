Следователи разоблачили незаконное присвоение 1 млн грн на предприятии "Укрзализныци"
Следователи Нацполиции разоблачили незаконное завладение более 1 млн грн предприятия, учредителем которого является акционерное общество "Укрзализныця". Подозреваемым грозит до двенадцати лет заключения
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Полицейские установили, что служебные лица предприятия, действуя по предварительному сговору с руководителями нескольких субъектов хозяйствования, закупали по завышенным ценам комплектующие для ремонта локомотивных скоростемеров.
Приобретенные детали были некачественные и непригодные к использованию. По такой схеме фигуранты завладели более миллионом гривен", - говорится в сообщении.
Так, 17 мая, в городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях правоохранители провели ряд обысков в офисных помещениях общества, предприятий-поставщиков и по местам жительства фигурантов.
В результате была изъята документация по закупке комплектующих, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов. По данному факту расследуют производство по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ.
Напомним, 17 мая сотрудники Национальной полиции проводят следственные действия на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод”.