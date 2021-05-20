Трьом експосадовцям "Укрзалізниці" повідомлено про підозру у завданні компанії збитків на майже 103 млн грн

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НАБУ та САП повідомили про підозру трьом особам у завданні майже 103 млн грн збитків ПАТ «Укрзалізниця» при закупівлі дизельного палива

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, на початку січня 2017 року філія "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця" уклала із підконтрольним учасникам корупційної схеми підприємством низку договорів на закупівлю 55 тис. тон дизельного палива за ціною від 18 499 грн до 18 999 за тонну. Водночас, керівник філії відмовився від замовлення дизельного палива за цими економічно вигідними договорами, а натомість у січні 2017 року замовив дизпаливо у тієї ж компанії, але за іншими контрактами з більшою ціною — від 21 300 грн до 22 230 грн за тонну.

Згодом, наприкінці січня 2017 року, учасники корупційної схеми, діючи в інтересах та на користь згаданого ТОВ, уклали низку додаткових угод до угоди на постачання, якими безпідставно збільшили ціну дизпалива для "Укрзалізниці" на 10%. Незаконні дії підозрювані приховували за допомогою маніпуляцій з довідками щодо коливань цін на ринку палива. Відразу після декількох підвищень цін за угодами поставки керівництво філії видало рознарядки на поставку усього обсягу палива. Як наслідок, у січні-лютому 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" переплатила понад 102,7 млн грн, придбавши дизельне паливо за ціною вже від 22 421,1 до 22 971 грн за тонну, - йдеться в повідомленні.

В НАБУ додають, що ця справа є четвертим епізодом викритої детективами Національного бюро корупційної схеми, що діяла у 2015-2017 роках на "Укрзалізниці" за участі однієї і тієї ж комерційної компанії (ТОВ) з продажу нафтопродуктів.

За версією НАБУ, у цій схемі брали участь: керівникі філії "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Укрзалізниця"; начальник управління обліку нафтопродуктів та складського господарства "ЦЗВ" та особа, яка керувала діяльністю ТОВ (організатор корупційних схем) (посади вказані на час вчинення злочину).

Як повідомлялося, ТСК Ради вважає фінплан Укрзалізниці на 2021 рік "абсолютно нікчемним". Голова комісії каже, що заплановані показники прибутків необґрунтовані.

Також відомо, що на Харківщині посадовці "Укрзалізниці" привласнювали зарплати працівників. Завдані державі збитки становлять майже 1 млн грн.

Раніше ТСК Верховної ради вирішила рекомендувати звільнити керівництво і Наглядову раду "Укрзалізниці". Голова ТСК зазначила, що "терпець увірвався".