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19 мая 2021, 10:12 517

Чиновники Госпогранслужбы за деньги "помогали" завозить евробляхи в Украину - СБУ

19 мая 2021, 10:12 517
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Фото: СБУ
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Сотрудники СБУ разоблачили начальника одного из отделов Госпогранслужбы Украины на взяточничестве

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным оперативников, чиновник за "денежное вознаграждение" помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации. Все это - в режиме временного ввоза до 1 года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда.

Установлено, что военнослужащий привлек украинцев, которые подыскивали "клиентов" и выступали в качестве посредников. В результате работы данной схемы они получали от 600 до 1000 долларов неправомерной выгоды лишь за одно транспортное средство.

Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере $3 тысяч. Общая сумма задокументированной неправомерной выгоды составляла $4,2 тысячи", - говорится в сообщении.

Сейчас проверяется информация о причастности к "схеме" сотрудников Гостаможслужбы.

Напомним, ранее работники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали двух работников налоговой службы Закарпатской области, которые требовали от предпринимателя взятку за освобождение от уплаты 1 млн грн налогов.

взятка Схемы расследование Гостамослужба Госпогранслужба

 
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