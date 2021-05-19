Наблюдательный совет "Нафтогаза" согласился еще на год продлить свои контракты

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Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" согласился продлить свои контракты. Все пятеро членов будут переназначены еще минимум на один год.

Об этом на заседании правительства заявила председатель наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, передает RegioNews.

Мы разделяем общую цель защитить интересы "Нафтогаза" и обеспечить стабильность его деятельности. Мы все пятеро готовы принять предложение о нашем переназначении на срок до одного года на условиях наших предыдущих контрактов. И это основывается на Дорожной карте, которую мы на прошлой неделе направили правительству, - заявила она.

По ее словам, наблюдательный совет готов рассмотреть любые предложения председателя правления НАК Юрия Витренко о реализации дорожной программы.

Как сообщалось, 2 мая Правительство просило наблюдательный совет "Нафтогаза" работать до избрания нового состава. Наблюдательный совет "Нафтогаза" ушел в отставку 30 апреля.

Также сообщалось, что правление "Нафтогаза" может уйти в отставку из-за назначения Витренко. Члены правления, возможно, оставят свои должности вслед за наблюдательным советом.

Напомним, 28 апреля Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза вместо" Коболева. Андрея Коболева уволили с должности главы правления компании.