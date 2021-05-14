"Нафтогаз" назначил спикера компании

Чиновник будет отвечать за реализацию внешней и внутренней коммуникационной политики компании

Чиновник будет отвечать за реализацию внешней и внутренней коммуникационной политики компании

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НАК "Нафтогаз Украины" назначил директора по интегрированным коммуникациям, который будет также выполнять функцию представителя компании.

Как сообщили в пресс-службе "Нафтогаза", эту должность будет занимать Максим Белявский, пишет RegioNews.

Он будет отвечать за реализацию внешней и внутренней коммуникационной политики группы "Нафтогаз".

Известно, что у Белявского более десяти лет опыта работы на различных должностях в нефтегазовой отрасли. Он возглавлял направление по связям с общественностью в АО "Укртрансгаз", занимал позиции директора по персоналу ПАО "Магистральные газопроводы Украины" и советника министра энергетики и угольной промышленности.

До момента назначения работал ведущим экспертом Украинского института экономических и политических исследований им. А. Разумкова.

Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Коболева из Нафтогаза". Тогда же Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза" вместо Коболева.