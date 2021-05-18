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18 мая 2021, 14:33 23

Дом, где живет Кличко, обыскивали по делу контрабанды горючего - СБУ

18 мая 2021, 14:33 23
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Фото: СБУ
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Обыски в доме, где находится квартира мэра Киева Виталия Кличко, происходили в рамках расследования масштабной схемы контрабанды горючего в Украину на более чем 100 млн грн

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые нелегально импортировали в Украину большие партии горючего из Беларуси и России.

Злоумышленники поставляли продукцию на адрес ряда коммерческих структур. Для избежания уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно снижали содержание метилового спирта в продукции. Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Импортируемое топливо в Украине перерабатывали на нелегальных мини-заводах в суррогатные горюче-смазочные материалы и продавали без документов.

СБУ провела обыски на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей, во время которых изъяли, теневую документацию, печати 300 фиктивных фирм, компьютеры, большую сумму наличности и оборудование. В этом деле ведется следствие.

Также в СБУ рассказали детали одного из обысков по этому делу, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко.

В ходе обыска по этому адресу было обнаружено и изъято документацию и печати 68 юридических лиц, финансово-хозяйственную документацию задействованных в противоправной схеме СПД, ноутбуки, электронную технику, неучтенные средства", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Виталий Кличко заявил, что в дом, где расположена его квартира, пришли с обысками вооруженные силовики.

обыски СБУ расследование уголовное дело контрабанда

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