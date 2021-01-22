Украинских моряков незаконно переправляли в аннексированный Крым

Схему заблокировали правоохранители, для этого пришлось судна злоумышленников брать штурмом

Схему заблокировали правоохранители, для этого пришлось судна злоумышленников брать штурмом

Фото СБУ

Правоохранители блокировали схему незаконной переправки моряков через государственную границу на работу в портах временно аннексированного Крыма

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Силы Морской охраны присоединились к проведению следственных мероприятий по пресечению незаконной переправки людей через государственную границу. В прилежащей зоне и в территориальном море, выявляя судна-фигуранты производства, Морская охрана отслеживала их маршруты и деятельность. Несколько судов зашли в порт Черноморск.

По информации СБУ, организовало сделку руководство одной из международных групп морских компаний. Они длительное время нанимали на свои суда украинских моряков. Затем буксиры компании незаконно отправлялись к временно оккупированному Крыму и после выполнения работ возвращались в украинские порты. Таким образом, моряки нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Катера Морской охраны с группой силовой поддержки доставили следователей СБУ на суда и отсекли судам возможность бегства из порта.

Во время следственных действий изъято судовую документацию, компьютерную технику и флеш-накопители, договоры, в том числе заключенные с резидентами РФ, почти 20 печатей частных коммерческих структур, документы по фрахту буксиров, - сообщают в Госпогранслужбе.

Обнаруженные улики указывают на организацию группой компаний незаконных каналов направления моряков на работу в закрытых портах Украины во временно анексованом Крыму.

Следственные действия под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры продолжаются.

Как сообщалось ранее, за прошлый год пограничники задержали 59 наемников вооруженных формирований РФ. Семеро из них уже осуждены.