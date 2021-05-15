В столице в ночном клубе произошла драка со стрельбой
В результате инцидента пострадал охранник заведения
В результате инцидента пострадал охранник заведения
В Киеве на улице Ревуцкого произошла массовая драка со стрельбой в ночном клубе «Культ».
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сообщение на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
В ходе конфликта едва не убили охранника - его забрала "скорая". Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него и еще у нескольких человек оружие.
Людей из заведения вывели. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
В Киеве произошла массовая драка со стрельбой, едва не убили охранника в столице на улице Ревуцкого в одном из ночных...Posted by dtp.kiev.ua on Friday, May 14, 2021
Напомним, в Николаеве нашли убитым известного украинского историка.
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