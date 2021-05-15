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15 мая 2021, 15:33 1194

На Хмельнитчине в масштабном ДТП погибли четыре человека

15 мая 2021, 15:33 1194
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На трассе столкнулись три автомобиля - все они загорелись
На трассе столкнулись три автомобиля - все они загорелись
Фото: Нацполіція
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На трассе Житомир-Черновцы вблизи с. Веселовка Хмельницкого района в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом "Мерседес Спринтер" и легковым автомобилем "Опель Комбо". Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав "Мерседес Спринтер" и "Опель Комбо".

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего начался осмотр места происшествия. По предварительным данным погибших - четверо.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами).

Водитель грузового автомобиля задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, ранее под Киевом на дороге в автомобиле взорвалась газобаллонная установка.

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