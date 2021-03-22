12:13  22 марта
В Харькове работники театров протестуют возле ОГА
10:04  22 марта
Под Киевом раскрыли "реабилитационный центр", в котором пытали людей
08:11  22 марта
Боевики на Донбассе снова нарушили режим "тишины": за сутки зафиксировано 4 обстрела
UA | RU
UA | RU
22 марта 2021, 10:51 59

На Житомирщине люди протестовали из-за мусора из Львова

22 марта 2021, 10:51 59
Читайте також українською мовою
Митингующие перекрывали трасу
Митингующие перекрывали трасу
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Житомирской области местные жители перекрыли трассу "Киев-Ковель" во время протеста против завоза мусора из Львова. 

Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет RegioNews.

Жители села Грозино потребовали прекратить везти мусор из Львова на полигон бытовых отходов, который расположен недалеко от их села. По их словам, львовский мусор на свалку завозят несанкционированно, и это продолжается уже более трех лет.

Селяне не раз блокировали грузовики с мусором и вызвали полицию. Говорят, полигон, которому уже более полувека, исчерпал свой ресурс, а его территория разрослась и подходит к жилым домам.

В полиции открыли уголовное дело по факту неконтролируемого завоза мусора. Однако на днях селяне остановили новые фуры с отходами. Поэтому решили провести предупредительное перекрытие дороги. Говорят, будут блокировать международную трассу, пока их не услышат.

"Просим прощения у всех водителей, которых мы побеспокоили, но мы уже не можем молчать, просим, чтобы не завозили мусор из других регионов", — говорит жительница села Грозное Лилия Бондарь.

Напомним, ранее в Киеве львовские шахтеры пикетировали правительственный квартал.

Украина мусор Львов протест Житомирская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Стабильность по-херсонски: на смену избирательным сказкам пришли серые будни
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram