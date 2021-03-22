На Житомирщине люди протестовали из-за мусора из Львова

Митингующие перекрывали трасу

Митингующие перекрывали трасу

Рixabay

В Житомирской области местные жители перекрыли трассу "Киев-Ковель" во время протеста против завоза мусора из Львова.

Об этом говорится в сюжете ТСН, пишет RegioNews.

Жители села Грозино потребовали прекратить везти мусор из Львова на полигон бытовых отходов, который расположен недалеко от их села. По их словам, львовский мусор на свалку завозят несанкционированно, и это продолжается уже более трех лет.

Селяне не раз блокировали грузовики с мусором и вызвали полицию. Говорят, полигон, которому уже более полувека, исчерпал свой ресурс, а его территория разрослась и подходит к жилым домам.

В полиции открыли уголовное дело по факту неконтролируемого завоза мусора. Однако на днях селяне остановили новые фуры с отходами. Поэтому решили провести предупредительное перекрытие дороги. Говорят, будут блокировать международную трассу, пока их не услышат.

"Просим прощения у всех водителей, которых мы побеспокоили, но мы уже не можем молчать, просим, чтобы не завозили мусор из других регионов", — говорит жительница села Грозное Лилия Бондарь.

Напомним, ранее в Киеве львовские шахтеры пикетировали правительственный квартал.