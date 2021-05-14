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14 мая 2021, 17:12 5

В большинстве регионов объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

14 мая 2021, 17:12 5
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Граждан призвали не разводить костры в жаркую погоду и соблюдать правила пожарной безопасности
Граждан призвали не разводить костры в жаркую погоду и соблюдать правила пожарной безопасности
Фото: из открытых источников
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В большинстве регионов Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, который будет длиться с 14 по 16 мая.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр, передает RegioNews.

Предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности объявлено в большинстве южных областей, а также в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях.

Следует помнить, что в жаркую погоду в лесу категорически запрещается разводить костры и засорять территорию, это касается и окурков, которые также могут спровоцировать пожар", - сообщили в Укргидрометцентре.

На вихідні по Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Напомним, ранее в Одессе произошел пожар в Государственном архиве.

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