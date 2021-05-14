В большинстве регионов объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Граждан призвали не разводить костры в жаркую погоду и соблюдать правила пожарной безопасности
Граждан призвали не разводить костры в жаркую погоду и соблюдать правила пожарной безопасности
В большинстве регионов Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, который будет длиться с 14 по 16 мая.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр, передает RegioNews.
Предупреждение о чрезвычайном уровне пожарной опасности объявлено в большинстве южных областей, а также в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Житомирской областях.
Следует помнить, что в жаркую погоду в лесу категорически запрещается разводить костры и засорять территорию, это касается и окурков, которые также могут спровоцировать пожар", - сообщили в Укргидрометцентре.
Напомним, ранее в Одессе произошел пожар в Государственном архиве.
На Черниговщине - вспышка ботулизма: уже есть первая жертваВсе новости »
14 мая 2021, 16:54В Одессе возле школы произошла стрельба
14 мая 2021, 16:37В ГФС отчитались об обысках в коммунальных предприятиях Киева: сколько провели в целом
14 мая 2021, 15:50
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция