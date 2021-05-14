На Черниговщине - вспышка ботулизма: уже есть первая жертва
В Черниговской области зафиксировали шесть случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черниговский областной лабораторный центр Минздрава.
Сообщается, что скончалась 38-летняя женщина. Причиной заболевания женщины стало употребление рыбы вяленой непатранной собственного приготовления.
"Всего в области зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания ботулизмом, один человек умер", - говорится в сообщении.
Отметим, что ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.
Напомним, ранее ученые рассказали, когда в Украине ожидается новая вспышка коронавируса.