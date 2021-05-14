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14 мая 2021, 16:54 169

На Черниговщине - вспышка ботулизма: уже есть первая жертва

14 мая 2021, 16:54 169
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Всего в области зафиксировали шесть случаев заболевания
Всего в области зафиксировали шесть случаев заболевания
Рixabay
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В Черниговской области зафиксировали шесть случаев заболевания ботулизмом, один человек умер.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Черниговский областной лабораторный центр Минздрава.

Сообщается, что скончалась 38-летняя женщина. Причиной заболевания женщины стало употребление рыбы вяленой непатранной собственного приготовления.

"Всего в области зарегистрировано шесть подтвержденных случаев заболевания ботулизмом, один человек умер", - говорится в сообщении.

Отметим, что ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Симптомы чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни.

Напомним, ранее ученые рассказали, когда в Украине ожидается новая вспышка коронавируса.

Украина смерть Чернигов болезнь Черниговская область

 
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