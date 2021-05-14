У більшості регіонів оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Громадян закликали не розводити багаття у спекотну погоду і дотримуватись правил пожежної безпеки
Громадян закликали не розводити багаття у спекотну погоду і дотримуватись правил пожежної безпеки
У більшості регіонів України оголосили надвичайний рівень пожежної небезпеки, який буде тривати з 14 по 16 травня.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр, передає RegioNews.
Попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошене у більшості південних областей, а також у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областях.
Слід пам’ятати, що у спекотну погоду в лісі категорично забороняється розводити багаття та засмічувати територію, це стосується і недопалків, які також можуть спровокувати пожежу.", - повідомили в Укргідрометцентрі.
Нагадаємо, раніше в Одесі сталася пожежа в Державному архіві.
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