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14 травня 2021, 17:12 6

У більшості регіонів оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

14 травня 2021, 17:12 6
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Громадян закликали не розводити багаття у спекотну погоду і дотримуватись правил пожежної безпеки
Громадян закликали не розводити багаття у спекотну погоду і дотримуватись правил пожежної безпеки
Фото: із відкритих джерел
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У більшості регіонів України оголосили надвичайний рівень пожежної небезпеки, який буде тривати з 14 по 16 травня.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр, передає RegioNews.

Попередження про надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголошене у більшості південних областей, а також у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Житомирській областях.

Слід пам’ятати, що у спекотну погоду в лісі категорично забороняється розводити багаття та засмічувати територію, це стосується і недопалків, які також можуть спровокувати пожежу.", - повідомили в Укргідрометцентрі.

На вихідні по Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Нагадаємо, раніше в Одесі сталася пожежа в Державному архіві.

Україна небезпека пожежа вогонь рятувальники ДСНС

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