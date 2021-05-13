В Одессе произошел пожар в Государственном архиве

В результате пожара никто не пострадал

В результате пожара никто не пострадал

Фото: Общественное

Утром 13 мая в помещении Государственного архива в Одессе на улице Пироговская, 29 произошел пожар.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспильне".

Возгорание произошло в кабинете на первом этаже семиэтажного здания. В помещении было плотное задымление, горели компьютеры и кондиционер.

Спасателям удалось ликвидировать огонь через восемь минут после прибытия на площади один квадратный метр.

По словам пожарных, никто не пострадал. Причину пожара и ущерб сейчас устанавливают.

Напомним, накануне в Ивано-Франковске загорелись склады.