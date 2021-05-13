В Одессе произошел пожар в Государственном архиве
В результате пожара никто не пострадал
В результате пожара никто не пострадал
Утром 13 мая в помещении Государственного архива в Одессе на улице Пироговская, 29 произошел пожар.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Суспильне".
Возгорание произошло в кабинете на первом этаже семиэтажного здания. В помещении было плотное задымление, горели компьютеры и кондиционер.
Спасателям удалось ликвидировать огонь через восемь минут после прибытия на площади один квадратный метр.
По словам пожарных, никто не пострадал. Причину пожара и ущерб сейчас устанавливают.
Напомним, накануне в Ивано-Франковске загорелись склады.
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