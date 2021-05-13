Война на Донбассе: боевики семь раз открывали огонь, в ВСУ - без потерь

Оккупанты стреляли из гранатометов и стрелкового оружия

Оккупанты стреляли из гранатометов и стрелкового оружия

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В четверг, 13 мая, в зоне боевых действий на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом информирует RegioNews, ссылаясь на пресс-центр ООС.

Враг открывал огонь вблизи Верхнеторецкого, в направлении Песков и неподалеку населенного пункта Новотроицкое. Также срывали тишину оккупанты возле поселка Пивденне - стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет. Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм", - сообщили на передовой.

Напомним, за прошедшие сутки, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.