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12 мая 2021, 17:12 94

В Днепре задержали мужчину, который угрожал взорвать многоэтажку

12 мая 2021, 17:12 94
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Злоумышленник ранее уже был судим
Злоумышленник ранее уже был судим
Фото: dp.npu.gov.ua
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В среду, 12 мая, в Днепре задержали 43-летнего мужчину, который угрожал взорвать многоэтажный дом по проспекту Героев.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины по Днепропетровской области.

Сообщение об угрозе взрыва многоэтажки поступило в полицию около 10:00. На место происшествия выехали правоохранители, взрывотехники и спасатели. При силовой поддержке спецсил подразделения КОРД был задержан местный житель.

Полиция выяснила, что злоумышленник спрятался в балконном подвале с гранатой Ф-1 и угрожал ее взорвать. Сейчас следователи решают вопрос о задержании злоумышленника по ст. 208 КПК и открытие уголовного дела по ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).

Также известно, что мужчина ранее уже был судим.

Напомним, на Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве.

Украина криминал взрыв полиция Днепр

 
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