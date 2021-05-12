В Днепре задержали мужчину, который угрожал взорвать многоэтажку
В среду, 12 мая, в Днепре задержали 43-летнего мужчину, который угрожал взорвать многоэтажный дом по проспекту Героев.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции Украины по Днепропетровской области.
Сообщение об угрозе взрыва многоэтажки поступило в полицию около 10:00. На место происшествия выехали правоохранители, взрывотехники и спасатели. При силовой поддержке спецсил подразделения КОРД был задержан местный житель.
Полиция выяснила, что злоумышленник спрятался в балконном подвале с гранатой Ф-1 и угрожал ее взорвать. Сейчас следователи решают вопрос о задержании злоумышленника по ст. 208 КПК и открытие уголовного дела по ст. 263 УК (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами).
Также известно, что мужчина ранее уже был судим.
Напомним, на Днепропетровщине будут судить преступников, которые держали людей в трудовом рабстве.