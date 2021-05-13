На Полтавщине в автокатастрофе погибли журналисты одного из телеканалов
Дорожно-транспортное происшествие произошло на Полтавщине 13 мая, около 12 часов, на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр, вблизи села Гаевое Кобелякской территориальной общины.
Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Полтавской области.
По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля "Toyota" с грузовым автомобилем "Volvo".
В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Toyota" погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины", - сообщили в полиции.
По предварительным данным, в легковом автомобиле находились региональный корреспондент телеканала "НТН" Владимир Непийпиво и его оператор Константин Худолий.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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