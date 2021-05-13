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13 мая 2021, 14:02 5

На Днепропетровщине экс-служащих банка подозревают в присвоении 86 миллионов гривен

13 мая 2021, 14:02 5
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Двое фигурантов уже под домашним арестом, еще двое - под личными обязательствами
Двое фигурантов уже под домашним арестом, еще двое - под личными обязательствами
Фото Нацполиции
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В Днепропетровской области полицейские объявили подозрение четырем бывшим чиновникам банка за присвоение 86 миллионов гривен.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

Полицейские Управления защиты интересов общества и государства ГУНП в Днепропетровской области совместно со следователями и оперативниками управления уголовного розыска областной полиции разоблачили четырех бывших руководителей банка. Злоумышленники внесли в официальные документы заведомо ложные сведения и вывели из банковской системы 86 миллионов гривен вкладчиков финансового учреждения, которые в дальнейшем присвоили, - говорится в сообщении.

Полицейские провели ряд санкционированных обысков по месту жительства фигурантов и в офисных помещениях. В результате была изъята документация и компьютерная техника, в которой содержится информация, подтверждающая причастность подозреваемых к преступлению.

Мероприятия проходили при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении в мошенничестве, присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением, совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией и в служебном подлоге.

Двум злоумышленникам суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, остальным двум – личные обязательства. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, правоохранители провели обыски в КГГА: подозревают хищении более 13 миллионов. По данным расследования, надбавка к цене при закупках медизделий составила более 100%.

полиция банки деньги мошенники обыски

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