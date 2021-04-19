В Минздраве усиления ограничений на Пасху не планируют, но рост заболеваемости после праздников ожидают

Министр отмечает, что сейчас наблюдается положительная динамика

Министр отмечает, что сейчас наблюдается положительная динамика

Фото из открытых источников

На Пасху Минздрав не анонсирует специальных карантинных режимов, а лишь призывает придерживаться уже внедренных.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает RegioNews.

По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны придерживаться тех правил, которые у нас установлены, и они так же должны выдерживаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек ковид-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне, — сказал он.

Степанов отметил, что сейчас наблюдается положительная динамика.

Если мы посмотрим на ситуацию, которая есть сейчас, вы видите, что у нас есть положительная динамика, мы росли, как прогнозировал Минздрав, до середины апреля, потом ситуация стабилизировалась. Сейчас количество больных, как показывает статистика, пошла вниз. Если сравнивать неделя к неделе, то минус 14 тыс. за минувшую неделю. Это обнадеживает, — сказал он.

При этом министр отметил, что после праздников ожидается новый рост заболеваемости.

В любом случае мы ждем еще после Пасхи, через 3-4 недели, роста числа заболевших. Я сейчас не могу сказать, до какой степени будет это рост. Надо будет посмотреть, как пройдут праздники, там не просто Пасха, а череда праздников, с 1 мая по 10 мая, это сопровождается мобильностью населения. С точки зрения эпидемиологии это придаст заболеваемости, — сказал он.

Как сообщалось ранее, у Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения. Их просят проводить богослужения в режиме онлайн.

16 апреля Степанов пообещал "особый режим" на Пасху. В министерстве настаивают на выполнении карантинных ограничений.