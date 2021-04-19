В Минздраве усиления ограничений на Пасху не планируют, но рост заболеваемости после праздников ожидают
На Пасху Минздрав не анонсирует специальных карантинных режимов, а лишь призывает придерживаться уже внедренных.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Сегодня Вечером" на канале "Украина 24", передает RegioNews.
По поводу ограничений на Пасху. Я считаю, что мы должны придерживаться тех правил, которые у нас установлены, и они так же должны выдерживаться на Пасху. Тогда мы не будем видеть серьезных вспышек ковид-19. Я не анонсировал никаких особых режимов, я говорю о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне, то должны действовать все ограничения, которые существуют в красном уровне, — сказал он.
Степанов отметил, что сейчас наблюдается положительная динамика.
Если мы посмотрим на ситуацию, которая есть сейчас, вы видите, что у нас есть положительная динамика, мы росли, как прогнозировал Минздрав, до середины апреля, потом ситуация стабилизировалась. Сейчас количество больных, как показывает статистика, пошла вниз. Если сравнивать неделя к неделе, то минус 14 тыс. за минувшую неделю. Это обнадеживает, — сказал он.
При этом министр отметил, что после праздников ожидается новый рост заболеваемости.
В любом случае мы ждем еще после Пасхи, через 3-4 недели, роста числа заболевших. Я сейчас не могу сказать, до какой степени будет это рост. Надо будет посмотреть, как пройдут праздники, там не просто Пасха, а череда праздников, с 1 мая по 10 мая, это сопровождается мобильностью населения. С точки зрения эпидемиологии это придаст заболеваемости, — сказал он.
Как сообщалось ранее, у Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения. Их просят проводить богослужения в режиме онлайн.
16 апреля Степанов пообещал "особый режим" на Пасху. В министерстве настаивают на выполнении карантинных ограничений.