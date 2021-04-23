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23 апреля 2021, 10:25 20

Из "красной" зоны скоро могут выйти шесть регионов

23 апреля 2021, 10:25 20
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В частности, речь идет о киеве и еще 5 регионов
В частности, речь идет о киеве и еще 5 регионов
Фото из открытых источников
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В Украине в ближайшее время могут вдвое сократить "красную" зону карантина. Из этой зоны могут выйти Киев и еще 5 регионов.

Об этом заявил в эфире "Украина 24" министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов, пишет RegioNews.

В частности, по его словам, "красную" зону может покинуть Киев и Киевская область.

"Относительно регионов. Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время в 6 регионов могут выйти из "красной" зоны. В частности, в том числе и киевский регион в целом - это Киев и Киевская область. Но все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать ограничения", - сообщил министр.

Ранее в Киевской школе экономики прогнозировали, что "красную" зону могут покинуть Львовская, Киевская, Одесская, Запорожская, Полтавская области и Киев.

Напомним, на днях на территории Киевской области продлили до 30 апреля жесткий карантин.

коронавирус Кабмин Украина карантин зона

 
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