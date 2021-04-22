На территории Киевской области продлили до 30 апреля жесткий карантин
В Киевской области региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС продлила действие строгих ограничений "красной" зоны до 30 апреля.
Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация, передает RegioNews.
Ситуация с заболеванием COVID-19 в нашей области пока остается сложной. По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю до 30 апреля", - говорится в сообщении.
Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендовали:
- на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс;
- разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
- осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50% мест;
- проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
- рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.
Кроме того, на территории области продолжают действовать все остальные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня.
Напомним, у Київській області продовжили карантин: регіон досі "червоний".