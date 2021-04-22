08:58  22 апреля
В Украине более 16 тысяч новых COVID-больных: больше всего в Киеве и на Харьковщине
15:32  22 апреля
Мэр Доброполья Аксенов досрочно сложил свои полномочия
18:20  22 апреля
На Донбассе боевики стреляли из запрещенного вооружения, погиб солдат Вооруженных Сил
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2021, 19:20 75

На территории Киевской области продлили до 30 апреля жесткий карантин

22 апреля 2021, 19:20 75
Читайте також українською мовою
В регионе введена "красная" зона карантина
В регионе введена "красная" зона карантина
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Киевской области региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС продлила действие строгих ограничений "красной" зоны до 30 апреля.

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Ситуация с заболеванием COVID-19 в нашей области пока остается сложной. По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю до 30 апреля", - говорится в сообщении.

Отдельным территориям Киевской области в зависимости от эпидемического состояния рекомендовали:

  • на отдельных территориях решениями местных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС приостанавливать образовательный процесс;
  • разрешить с учетом загруженности увеличивать или уменьшать количество общественного транспорта, а также интервал движения на внутриобластных автобусных маршрутах, кроме таких часов: с 7:00 по 10:00, с 16:00 до 20:00;
  • осуществлять перевозки пассажиров в количестве 50% мест;
  • проинформировать жителей Киевщины об изменениях в графиках перевозок;
  • рекомендовать руководителям предприятий торговли приоритетное обслуживание с 10:00 до 12:00 пожилых людей.

Кроме того, на территории области продолжают действовать все остальные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня.

Напомним, у Київській області продовжили карантин: регіон досі "червоний".

коронавирус карантин Киевская область комиссия красная зона Ограничение

Карантин должен быть одинаков для всех, - мэр Ивано-Франковска о "Буковеле" с "Эпицентром" и малом бизнесе
22 апреля 2021, 18:53
Стало известно, планируют ли в столице продолжать обучение школьников летом
22 апреля 2021, 17:46
В Украине увеличился размер больничного
22 апреля 2021, 16:58
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Мэр Ивано-Франковска Марцинкив: Никто не рождается "вечным мэром" или "вечным депутатом"
Квартиры, машины и деньги, деньги, деньги. ТОП-3 самых интересных деклараций глав ОГА
Все публикации »
Виталий Бала
Владимир Фесенко
Игорь Черняк
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram