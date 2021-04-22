На территории Киевской области продлили до 30 апреля жесткий карантин

Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация, передает RegioNews.

Ситуация с заболеванием COVID-19 в нашей области пока остается сложной. По данным областного лабораторного центра, только за последние сутки зафиксировано 877 новых случаев заболевания. Количество госпитализации также остается на высоком уровне. Поэтому комиссия приняла решение продлить дополнительные противоэпидемические мероприятия в области еще на неделю до 30 апреля", - говорится в сообщении.