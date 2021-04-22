Стало известно, планируют ли в столице продолжать обучение школьников летом

Обязательными для обучения школьников являются 175 дней в году

Обязательными для обучения школьников являются 175 дней в году

Рixabay

Дистанционное обучение в Киеве не прерывалось, а каникулы были в запланированные сроки, поэтому школы столицы не намерены продолжать обучение в первый месяц лета.

Об этом в эфире Общественного радио заявил начальник Главного управления школьного образования Министерства образования и науки Юрий Кононенко, пишет RegioNews.

" В министерстве сейчас нет информации о том, что учебные заведения принимают решение о продолжении работы в июне", - сказал Кононенко.

Впрочем, добавил он, что речь идет о продолжении обучения может идти в некоторых регионах, особенно западных, поскольку там была ситуация, когда объявлялись каникулы сверхурочно.

Согласно законодательству, в Украине учебный год начинается 1 сентября и завершается не позднее 1 июля. Обязательными для обучения являются 175 дней в году.

Напомним, что в начале апреля в столице приостановили набор первоклассников в школы. Впоследствии в КГГА сообщили, что прием первоклассников в школы Киева будет возобновлен уже в мае.