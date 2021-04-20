Черновицкая область скоро выйдет из "красной" зоны карантина - Минздрав
Также стабильное улучшение эпидситуации фиксируется во Львовской области
Также стабильное улучшение эпидситуации фиксируется во Львовской области
В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной" зоны карантинных ограничений из-за значительного снижения эпидопасности распространения COVID-19.
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Telegram-канале Коронавирус.инфо.
В настоящее время "красная" зона карантинных ограничений действует в 12 регионах Украины, "желтая" - в 3", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стабильное улучшение эпидситуации фиксируется во Львовской области.
Напомним, в Украине не будут вводить полный локдаун на майские праздники.
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