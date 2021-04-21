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21 апреля 2021, 17:35 213

В Хмельницкой области хотят самостоятельно изменять ограничения карантина

21 апреля 2021, 17:35 213
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Область находится в "красной" зоне эпидемической опасности
Область находится в "красной" зоне эпидемической опасности
Фото: из открытых источников
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В Хмельницкой области местные власти готовят обращение в Кабинету министров с просьбой разрешить областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС корректировать карантинные ограничения "красной" зоны.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на первого заместителя председателя Хмельницкой ОГА Сергея Тюрина, передает RegioNews.

Мы разработали обращение к Кабмину для того, чтобы областная комиссия ТЭБ и ЧС, учитывая уровень заболеваемости в той или иной общине, могла бы самостоятельно корректировать карантинные ограничения, находясь по решению Государственной комиссии в "красной" зоне эпидемической опасности", - рассказал он.

Тюрин отметил, что пока обращение готовится, на территории области нужно выполнять карантинные ограничения.

Ранее областная комиссия по ТЭБ и ЧС ввела на территории области ограничения "красной" зоны до 18 апреля. Но позже Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС ввела в регионе "красный" уровень эпидемической опасности. Поэтому теперь, до принятия соответствующего решения на государственном уровне о переводе области в "оранжевую" зону, на территории области будут действовать ограничения "красной" зоны ", - пояснили в областной администрации.

Напомним, ранее в Хмельницкой области решили восстановить движение общественного транспорта.

Хмельницкая область ОГА карантин Кабмин красная зона обращение

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