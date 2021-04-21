Киев может перейти в "желтую" зону карантина до конца апреля - Степанов

Столица до сих пор находится в "красной" зоне

Столица до сих пор находится в "красной" зоне

Фото: из открытых источников

Киев может покинуть "красную" зону карантина и перейти сразу к "желтой" еще до конца текущего месяца.

Как передает RegioNews, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала "Украина"

Есть большая надежда, что к 30 апреля Киев уже по всем показателям перейдет с красного до желтого уровня. Но все зависит от нас", - сказал он.

По словам Степанова, "коронавирус - атеист и ему все равно что людям нужно праздновать Пасху". Поэтому он призвал на праздники не собираться большими компаниями и провести этот день дома.

Как сообщалось, в Киеве начали делать прививки от COVID-19 препаратом Pfizer. От начала кампании вакцинации в Киеве были вакцинированы 42 748 человек.

Ранее у Кличко призвали религиозные общины не проводить массовые богослужения. Их просят проводить богослужения в режиме онлайн.