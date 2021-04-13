09:15  13 апреля
В Украине зафиксировано еще 457 летальных случаев от COVID-19
08:41  13 апреля
Одесская мэрия полностью перешла на украинский язык
08:56  13 апреля
На Донбассе погибли двое украинских военных, еще двое ранены
UA | RU
UA | RU
13 апреля 2021, 11:55 336

У Кличко сказали, сколько дней еще нужно для отключения отопления в столице

13 апреля 2021, 11:55 336
Читайте також українською мовою
Уже в Киеве отключили 62% жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц
Уже в Киеве отключили 62% жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц
Рixabay
Читайте також
українською мовою

В Киеве завершают отопительный сезон: подачу тепла уже отключили в 62% жилых домовю

Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации, передает RegioNews.

По состоянию на 6:00 13 апреля от централизованного отопления уже отключили 62% (более 6 тыс.) жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц.

Объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы, детсады) отключают по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

"Киевтеплоэнерго" начало отключать отопление в столичных многоэтажках с 12 апреля. Прекращение подачи теплоносителя происходит постепенно из-за разветвленности системы теплосетей. Ее общая протяженность — более 2,7 тыс. км. Для полного сворачивания необходимо около пяти дней", — отметили в КГГА.

Решение о завершении отопительного сезона принимает местная власть с учетом среднесуточной температуры — в течение трех суток она должна быть выше +8°С.

Напомним, 12 апреля жилые дома Киева начали отключать от централизованного отопления.

Украина Киев власть отопление КГГА

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Украинские миллиардеры: как изменились их доходы за последний кризисный год
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua