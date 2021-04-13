У Кличко сказали, сколько дней еще нужно для отключения отопления в столице

Уже в Киеве отключили 62% жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц

Уже в Киеве отключили 62% жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц

Рixabay

В Киеве завершают отопительный сезон: подачу тепла уже отключили в 62% жилых домовю

Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации, передает RegioNews.

По состоянию на 6:00 13 апреля от централизованного отопления уже отключили 62% (более 6 тыс.) жилых домов, 75% учебных заведений и 18% больниц.

Объекты социальной инфраструктуры (больницы, школы, детсады) отключают по индивидуальным заявкам руководителей учреждений.

"Киевтеплоэнерго" начало отключать отопление в столичных многоэтажках с 12 апреля. Прекращение подачи теплоносителя происходит постепенно из-за разветвленности системы теплосетей. Ее общая протяженность — более 2,7 тыс. км. Для полного сворачивания необходимо около пяти дней", — отметили в КГГА.

Решение о завершении отопительного сезона принимает местная власть с учетом среднесуточной температуры — в течение трех суток она должна быть выше +8°С.

Напомним, 12 апреля жилые дома Киева начали отключать от централизованного отопления.