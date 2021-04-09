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09 апреля 2021, 14:54 21

В полиции рассказали, почему пришли с обысками на базу охранной фирмы Медведчука

09 апреля 2021, 14:54 21
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Следственные действия на одной из баз в Киеве проводятся из-за захвата земли
Следственные действия на одной из баз в Киеве проводятся из-за захвата земли
Фото: Лига.нет
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Правоохранители проводят следственные действия на базе охранной фирмы "Шторм" на Трухановом острове в Киеве в рамках уголовного дела, которое открыли по факту самовольного занятия земельного участка.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

Сегодня, 9 апреля, на основании постановления суда сотрудники управления стратегических расследований в Киеве и прокуратуры с участием специалистов КГГА, экоинспекции и Госгеокадастра проводят осмотр земельного участка, зданий и сооружений, размещенных на нем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к проведению следственных действий также были привлечены работники водной полиции и полка полиции особого назначения.

Распространенная некоторыми СМИ и лицами информация по поводу штурма базы и использования при этом сил авиации не соответствует действительности. Процессуальное руководство в уголовном производстве, открыто по ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) УК Украины", - добавили в Нацполиции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве спецназ штурмует охранную фирму, которую связывают с Медведчуком.

Киев полиция правоохранители обыски уголовное дело

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