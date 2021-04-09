Пытки на Черкащине: о подозрении сообщили еще троим правоохранителям
За причастность к пыткам парня прокуратура сообщила о подозрении начальнику и двум сотрудникам одного из отделов полиции в Городище.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
"Во время досудебного расследования установлена причастность еще двух работников уголовного розыска, которые своими действиями фактически способствовали осуществлению пытки со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт, а также начальника отдела полиции, не сообщил в компетентные органы о совершении подчиненными указанных действий", - говорится в сообщении.
Так, одному из сотрудников отдела полиции сообщено о подозрении в истязании и задержании человека с последующим отказом признать факт задержания, другому правоохранителю, который непосредственно не принимал участия в пытках, однако уничтожал следы его совершения - по факту сокрытия преступления.
Начальнику отдела полиции также сообщили подозрение по факту задержания человека с последующим отказом признать факт задержания и сокрытия преступления, совершенного его подчиненными.
Ранее сообщалось, что за подозрение в пытках отстраненно сотрудников Городищенского отдела полиции №2, что в Черкасской области. Расследование ведут в ГБР и Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.