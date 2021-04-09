08:59  09 апреля
В Украине за сутки почти 20 тысяч новых больных COVID-19
11:21  09 апреля
В Полтаве под облсоветом снова митингуют против высоких тарифов
08:11  09 апреля
На Донбассе зафиксировали 15 нарушений режима "тишины": погиб украинский военнослужащий
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2021, 14:02 2475

Пытки на Черкащине: о подозрении сообщили еще троим правоохранителям

09 апреля 2021, 14:02 2475
Читайте також українською мовою
Начальник отдела полиции скрывал преступление, которое совершили его коллеги
Начальник отдела полиции скрывал преступление, которое совершили его коллеги
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

За причастность к пыткам парня прокуратура сообщила о подозрении начальнику и двум сотрудникам одного из отделов полиции в Городище.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Во время досудебного расследования установлена ​​причастность еще двух работников уголовного розыска, которые своими действиями фактически способствовали осуществлению пытки со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт, а также начальника отдела полиции, не сообщил в компетентные органы о совершении подчиненными указанных действий", - говорится в сообщении.

Так, одному из сотрудников отдела полиции сообщено о подозрении в истязании и задержании человека с последующим отказом признать факт задержания, другому правоохранителю, который непосредственно не принимал участия в пытках, однако уничтожал следы его совершения - по факту сокрытия преступления.

Начальнику отдела полиции также сообщили подозрение по факту задержания человека с последующим отказом признать факт задержания и сокрытия преступления, совершенного его подчиненными.

Ранее сообщалось, что за подозрение в пытках отстраненно сотрудников Городищенского отдела полиции №2, что в Черкасской области. Расследование ведут в ГБР и Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.

подозрение полиция Черкасская область пытки Уголовная ответственность

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
Все видео »
Миражи для Харькова. Зачем Терехов пригнал в город турецкие автобусы
Коронавирус, выборы Вирастюка, батл с Марцинкивым: чем запомнились сто дней прикарпатского руководителя Бойчука
Все публикации »
Виталий Бала
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua