Пытки на Черкащине: о подозрении сообщили еще троим правоохранителям

Начальник отдела полиции скрывал преступление, которое совершили его коллеги

Начальник отдела полиции скрывал преступление, которое совершили его коллеги

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За причастность к пыткам парня прокуратура сообщила о подозрении начальнику и двум сотрудникам одного из отделов полиции в Городище.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Во время досудебного расследования установлена ​​причастность еще двух работников уголовного розыска, которые своими действиями фактически способствовали осуществлению пытки со стороны своих коллег, или же помогали скрыть этот факт, а также начальника отдела полиции, не сообщил в компетентные органы о совершении подчиненными указанных действий", - говорится в сообщении.

Так, одному из сотрудников отдела полиции сообщено о подозрении в истязании и задержании человека с последующим отказом признать факт задержания, другому правоохранителю, который непосредственно не принимал участия в пытках, однако уничтожал следы его совершения - по факту сокрытия преступления.

Начальнику отдела полиции также сообщили подозрение по факту задержания человека с последующим отказом признать факт задержания и сокрытия преступления, совершенного его подчиненными.

Ранее сообщалось, что за подозрение в пытках отстраненно сотрудников Городищенского отдела полиции №2, что в Черкасской области. Расследование ведут в ГБР и Департаменте внутренней безопасности Нацполиции.